Збройні Сили України звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
На записі можна побачити процес встановлення українського прапора над звільненим від росіян населеним пунктом.
"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Далі буде", — сказано в повідомленні.
Судячи зі звіту, у звільненні брали участь воїни 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського.
Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.
- Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
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