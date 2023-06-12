RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Наступ ЗСУ. Українські воїни звільнили селище Сторожове — відео та карта фронту видео

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 08:28
Бійці ЗСУ у Сторожевому
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Збройні Сили України звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

На записі можна побачити процес встановлення українського прапора над звільненим від росіян населеним пунктом.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Далі буде", — сказано в повідомленні.

Судячи зі звіту, у звільненні брали участь воїни 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського.

Сторожове на фронті (Карта: Military Land)

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбаснаступЗапорізька областьморська піхота
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 