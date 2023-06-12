Збройні Сили України звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей. Про це повідомили у пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

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На записі можна побачити процес встановлення українського прапора над звільненим від росіян населеним пунктом.

"Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Далі буде", — сказано в повідомленні.

Судячи зі звіту, у звільненні брали участь воїни 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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