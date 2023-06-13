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Запорізький фронт. Українська ракета вбила генерал-майора окупантів, пишуть z-"воєнкори"

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 01:39
Запорізький фронт. Українська ракета вбила генерал-майора окупантів, пишуть z-
Сергій Горячов (фото: сайт окупантів)

Російські військові пропагандисти, зайняті інформаційною компонентою геноцидної війни проти України, повідомили про нібито ліквідацію в ніч проти 13 червня начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова. Підтвердити цю інформацію із незалежних джерел під час війни практично неможливо.

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Z-пабліки терористичного путінського режиму нарікають, що 12 червня "весь день йшли важкі бої майже по всій лінії" на сході/півдні, особливо на Времівському виступі на стику Донецької та Запорізької областей.

"Внаслідок ракетної атаки противника загинув начальник штабу 35 загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячов", – написав співробітник "Комсомольської правди", військовий злочинець Олександр Коц.

Полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан, який у травні спростував фейк росЗМІ про "поранення/загибель головкому ЗСУ Залужного", написав про те, що Горячов "успешно демобилизирован": "Воїни ЗСУ відмінусували <...> Горячева та ще ряд старших офіцерів штабу".

Виходець із ПДВ армії Росії, Горячов у різний час очолював окупаційний контингент у Придністров'ї, командував 27-ю бригадою, 201-ю військовою базою у Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську.

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Агресивну війну проти України цей воєначальник розпочав 24 лютого 2022 року командиром 5-ї танкової бригади, згодом отримав звання генерал-майора і був призначений начштабу 35-ї армії Східного військового округу Сухопутних військ ЗС РФ (в/ч 62825).

Пропагандисти називають ліквідованого "одним із найяскравіших і найефективніших воєначальників найвищого професіоналізму".

УВАГА. Дані взяті з джерел російської пропаганди, для яких брехати, вводити в оману, давати напівправду та сіяти дезінформацію – профільна робота. До появи документального підтвердження ліквідації зазначеної особи до наведеної у тексті інформації слід ставитися з пересторогою.

3 червня 2022 року американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російського "воєнкора", не наводячи більше жодних підкріплюючих даних, повідомив про "майже повну ліквідацію" 35 ОА ЗС РФ у боях під Ізюмом. Пропагандист стверджував, що причина знищення "полягає в некомпетентності російського командування". Командарм на 2023 рік – імовірно ще живий генерал-майор Сергій Нирков.

У вересні 2022-го повідомлялося, що ЗСУ ліквідували начальника ракетних військ та артилерії 35 ОА ЗС РФ Бориса Тотікова. Військкор Юрій Бутусов стверджував, що полковника окупантів вбило ракетою з М142 HIMARS при ударі по штабу в Ізюмі незадовго до бліцкриг-контрнаступу Сил оборони в Харківській області.

Євген Пилипенко
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