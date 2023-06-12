Аеророзвідка 37-мої окремої бригади морської піхоти показала з дрона, як бойова машина 4-тої окремої танкової бригади ім. гетьмана Виговського штурмує позиції російських окупантів у лісопосадці на Новосілковському напрямку.

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Танк переїжджає посадку і веде вогонь по позиції загарбників в перпендикулярній посадці. Там починається детонація боєприпасів.

Події розгортаються на південному фронті, коли – інформації немає. Ймовірно, це запис за 9-11 червня.

OSINT-канал WarArchive визначив, що на відео – нібито локація між Старомайорським та Новодонецьким в Донецькій області неподалік він межі Запорізької області.



10 червня 2023 року президент Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

11 червня батальйон Арей повідомив про звільнення села Нескучне у Волноваському районі. МО увечері підтвердило деокупацію Благодатного та Макарівки, і повідомило про просування до 1,5 км.

Вранці 12 червня Запорізька окрема бригада ТрО повідомила про звільнення Новодарівки у Гуляйпільському районі Запорізької області. Окупанти підірвали греблю в районі цього села. Вдень повідомлено про звільнення Сторожового на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Подивіться, як дрон Zelya спалив Т-80, і ще відео удару по російській танковій колоні на Запорізькому напрямку.

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