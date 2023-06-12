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Оператори безпілотних ударних комплексів двох різних підрозділів Сил оборони знищили орієнтовно за останню добу два танки Т-80 російських окупантів.

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Канал виробника ударних FPV-дронів Escadrone разом із громадським діячем Сергієм Стерненком показав ролик від загону спецпризначення Нацгвардії "Омега-Захід".

На відео танк ЗС РФ "відступає", коли йому прилітає в башту. Автори відео описали це, як "Т-80 окупантів тікав від FPV, але дрон виявився спритнішим".

Де стався бойовий епізод, не повідомляється.

ДОПОВНЕНО. OSINT-канал WarArchive визначив, що на відео – нібито Старомайорське в Донецькій області. Це село на вістрі наступу ЗСУ з Времевського виступу.

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У ролику нижче від ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади дрон падає по спіралі та підбиває ще один Т-80. Танк спалахує, але неушкоджений екіпаж встигає його покинути.

Поки загарбники бігають біля бойової машини, яка димиться, мавік ЗСУ скидає на них ВОГ. Ліквідація.

За даними джерела, знищення танка з екіпажем відбулося на Куп'янському напрямку.

На Запорізькому напрямку військові 65 окремої механізованої бригади та 44 окремої артилерійської бригади також палять російські танки: на відео враження одного Т-72 артилерією.

Танк дістався посадки, де йому зірвало башту:

Наприкінці травня 2023 року бійці ЗСУ збили дрон-камікадзе РФ "Ланцет" із дробовика.

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