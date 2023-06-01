У Повітряному командуванні "Південь" показали відео, на якому бійці 14 радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького збивають російський ударний безпілотник "Ланцет" зі стрілецької зброї.

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На відео військовослужбовці спочатку стріляють по дрону-камікадзе з автоматів АК.

Після цього боєць починає вести вогонь із помпової рушниці.

Унаслідок влучного пострілу дрон РФ вибухає у повітрі.

ДОВІДКА. ZALA Lancet (БПЛА "Ланцет") – безпілотний/баражувальний боєприпас, розроблений російською компанією ZALA (входить до концерну "Калашников"). Призначений для ураження наземної техніки та інших важливих цілей на передньому краї та в тилу. Виробник також нібито проводить експерименти щодо ураження великих ворожих ударних БПЛА в польоті.

31 травня 2023 року у ЗСУ показали знищення вантажівки окупантів FPV-дроном.

1 червня 2023 року у Збройних Силах повідомили, що російські окупанти почали активно використовувати дрони "Ланцет", проте українські військові навчились їм ефективно протистояти.

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