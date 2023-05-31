Дрон-камікадзе волонтерської групи Escadrone вразив один з автомобілів росіян, "постукавши" у вікно ворожого транспорту. Відповідне відео оприлюднили у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У ролику можна побачити, як "баражувальний боєприпас" влітає у машину окупантів зі сторони водія.

FPV-оператор спрямував дрон-камікадзе просто у вікно російського автомобіля та знищив ворога.

Раніше Escadrone повідомили, що вони виготовили близько 100 дронів у жовтні 2022 року, а наприкінці травня 2023-го – стільки ж одиниць було відправлено на фронт лише за один день.

1 травня 2023 року Escadrone показали відео, як безпілотник атакував відразу шістьох окупантів.

Є також відео, як росіянин пересувався траншеєю, де його наздогнав дрон-камікадзе, і окупант злетів після удару.

Росіяни тікають від українських дронів, але марно: два відео успішного "полювання".

Дрон знищив російський танк, який захищався "мангалом".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.