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Український дрон-камікадзе "постукав" у вікно вантажівки окупантів – FPV-відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 08:28
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Дрон-камікадзе волонтерської групи Escadrone вразив один з автомобілів росіян, "постукавши" у вікно ворожого транспорту. Відповідне відео оприлюднили у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

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У ролику можна побачити, як "баражувальний боєприпас" влітає у машину окупантів зі сторони водія.

FPV-оператор спрямував дрон-камікадзе просто у вікно російського автомобіля та знищив ворога.

Раніше Escadrone повідомили, що вони виготовили близько 100 дронів у жовтні 2022 року, а наприкінці травня 2023-го – стільки ж одиниць було відправлено на фронт лише за один день.

Олег Васьків
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війнадрон-камікадзеFPVEscadrone
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