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Украинский дрон-камикадзе "постучал" в окно грузовика оккупантов – FPV-видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 08:28
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Дрон-камикадзе волонтерской группы Escadrone поразил один из автомобилей россиян, "постучав" в окно вражеского транспорта. Соответствующее видео обнародовали в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров.

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В ролике можно увидеть, как "барражирующий боеприпас" влетает в машину оккупантов со стороны водителя.

FPV-оператор направил дрон-камикадзе прямо в окно российского автомобиля и уничтожил врага.

Ранее Escadrone сообщили, что они изготовили около 100 дронов в октябре 2022 года, а в конце мая 2023-го столько же единиц было отправлено на фронт всего за один день.

Олег Васькив
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