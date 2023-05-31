Дрон-камикадзе волонтерской группы Escadrone поразил один из автомобилей россиян, "постучав" в окно вражеского транспорта. Соответствующее видео обнародовали в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров.

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В ролике можно увидеть, как "барражирующий боеприпас" влетает в машину оккупантов со стороны водителя.

FPV-оператор направил дрон-камикадзе прямо в окно российского автомобиля и уничтожил врага.

Ранее Escadrone сообщили, что они изготовили около 100 дронов в октябре 2022 года, а в конце мая 2023-го столько же единиц было отправлено на фронт всего за один день.

1 мая 2023 года Escadrone показали видео, как беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

Есть также видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал дрон-камикадзе, и оккупант взлетел после удара.

Россияне убегают от украинских дронов, но тщетно: два видео успешной "охоты".

Дрон уничтожил российский танк, защищавшийся "мангалом".

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