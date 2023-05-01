Россияне спешили в укрытие, но их там "нашел" украинский дрон-камикадзе – видео

Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

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На опубликованных кадрах минимум шесть оккупантов спешно направились укрыться в подвальном помещении разрушенного боями здания, после чего туда ударил дрон-камикадзе.

В результате попадания оттуда повалил белым дым. В Еscadrone не уточнили, когда было снято видео и на каком участке фронта.

20 апреля в Еscadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.

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Оксана Житнюк

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