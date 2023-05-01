UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне спешили в укрытие, но их там "нашел" украинский дрон-камикадзе – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 23:08
Россияне спешили в укрытие, но их там
Видео: Еscadrone

Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео, как украинский беспилотник атаковал сразу шестерых оккупантов.

На опубликованных кадрах минимум шесть оккупантов спешно направились укрыться в подвальном помещении разрушенного боями здания, после чего туда ударил дрон-камикадзе.

В результате попадания оттуда повалил белым дым. В Еscadrone не уточнили, когда было снято видео и на каком участке фронта.

  • 20 апреля в Еscadrone показали видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.

Смотрите также: Охота за "Буханками": военные показали видео эффективного применения FPV-дронов-камикадзе

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дрон БПЛА беспилотник блиндаж
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 