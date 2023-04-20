Производитель дронов-камикадзе Еscadrone для Сил обороны показал видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.
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"Пилот, управляя дроном-камикадзе, залетел на дискотеку к оккупантам", – сказано в подписи к видео.
На опубликованных кадрах дрон налетает на пятерых россиян, стоявших у грузовика. О результатах атаки беспилотника и о том, когда и на каком участке фронта было снято видео, в Escadrone не сообщают.
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