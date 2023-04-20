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"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 21:32
Видео: Еscadrone
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Производитель дронов-камикадзе Еscadrone для Сил обороны показал видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.

"Пилот, управляя дроном-камикадзе, залетел на дискотеку к оккупантам", – сказано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах дрон налетает на пятерых россиян, стоявших у грузовика. О результатах атаки беспилотника и о том, когда и на каком участке фронта было снято видео, в Escadrone не сообщают.

  • Смотрите видео, как бойцы теробороны самодельным дроном выбили "око Мордора", комплекс врага Муром-П.
  • 18 апреля власти Брянской области заявили об "атаке дрона" на местный военкомат, традиционно обвинив в этом ВСУ.

Смотрите также: Россиянин с ПЗРК спрятался на крыше многоэтажки и "поймал" украинский FPV-дрон — видео

Оксана Житнюк
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войнадронбеспилотник
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