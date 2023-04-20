Производитель дронов-камикадзе Еscadrone для Сил обороны показал видео, как украинский беспилотник атаковал "в лоб" пятерых оккупантов.

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"Пилот, управляя дроном-камикадзе, залетел на дискотеку к оккупантам", – сказано в подписи к видео.

На опубликованных кадрах дрон налетает на пятерых россиян, стоявших у грузовика. О результатах атаки беспилотника и о том, когда и на каком участке фронта было снято видео, в Escadrone не сообщают.

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18 апреля власти Брянской области заявили об "атаке дрона" на местный военкомат, традиционно обвинив в этом ВСУ.

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Оксана Житнюк

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