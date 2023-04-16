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Бойцы теробороны самодельным дроном выбили "око Мордора", комплекс врага Муром-П – видео видео

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16.04.2023, 11:49
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Бойцы 113-й Харьковской отдельной бригады территориальной обороны поразили с помощью самодельного дрона российский комплекс наблюдения "Муром-П". Об этом сообщается в Facebook бригады.

"Одним оком Мордора стало меньше", – написали бойцы теробороны.

Как отмечается, воины теробороны вместе с волонтерами-изобретателями из Харькова провели боевое крещение дрона-камикадзе, который успешное поразил российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П", с помощью которого оккупанты следили за перемещением ЗСУ.

"Что самое интересное – дрон сделан собственноручно, и если таких птичек станет больше, то враг никогда не закроет глаза от страха", – говорится в сообщении.

В пабликах Белгородской области пишут, что "Муром-П" стоял на их территории.

"ВСУ вновь при помощи FPV-дронов атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попал комплекс наблюдения "Муром-М" около Цаповки", – пишет ТГ-канал Белгородский осведомитель.

  • 10 апреля в городе Белгород, из которого российская армия наносит удары по Украине, беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова. 

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Наталія Медведєва
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войнадронтероборонаБелгородская область
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