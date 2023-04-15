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"30 человек разорвало". Появилось еще одно видео из Казани: говорят, детонация боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 18:29
Фото - Telegram-каналы Казани

Появилось еще одно видео из Казани, где сегодня якобы произошел взрыв в районе танкового полигона. Автор видео заявил о детонации боеприпасов, в результате чего якобы есть десятки погибших и раненых.

Мужчина записал видео, на котором можно наблюдать столб дыма. По его словам, на полигоне якобы сдетонировали боеприпасы, и "30 человек сразу разорвало, умерли, 70 человек пострадавших".

Сегодня в Казани местные СМИ и паблики в соцсетях сообщили о взрыве, который произошел якобы в районе танкового полигона. При этом в ГУ МЧС России по Татарстану заявили казанским СМИ, что им сообщений о возгорании якобы не поступало.

  • 7 апреля в Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня".
  • 11 апреля в городе Белгород, из которого российская армия наносит удары по Украине, беспилотник с "неизвестным взрывным устройством" врезался в забор аэропорта имени Шухова. 
Оксана Житнюк
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казань татарстан детонация боеприпасы полигон
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