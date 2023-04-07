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В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 21:41
Воронеж (фото: ресурсы россиян)
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Сегодня, 7 апреля, в Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах. При этом упоминалась близость к территории Воронежского авиазавода (ВАСО).

Фото белого следа в небе и пожара опубликовали крупные российские Telegram-каналы (Сота) и местные паблики.

В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео

В пресс-службе МЧС Воронежской области сообщили, что вызовов не поступало. В мэрии Воронежа утверждают, что ЧП в городе не зафиксировано.

Власти РФ заявили, что первый пожар – "возгорание камыша", а второй – "горение сухой травы" в поле за Семилуками.

В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео

В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео

В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео

На фото "горения травы" видно, что пожар очень сильный. В пабликах сообщали, что пожар – в районе ВАСО.

В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео

Проверенной информации о том, что реально случилось в Воронеже, нет.

СПРАВКА. "Самолетом судного дня" россияне называют Ил-80 – воздушный командный пункт, предназначенный для управления войсками, в том числе в условиях ядерной войны. Разработан на базе пассажирского самолета Ил-86. Такие самолеты собирают на Воронежском авиазаводе.

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Наталія Медведєва
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