В Воронеже слышали взрыв, было два пожара. Рядом авиазавод "самолета судного дня" – видео

Сегодня, 7 апреля, в Воронеже местные жители сообщили, что слышали взрыв, а позже появилась информация о двух пожарах. При этом упоминалась близость к территории Воронежского авиазавода (ВАСО).
Фото белого следа в небе и пожара опубликовали крупные российские Telegram-каналы (Сота) и местные паблики.
В пресс-службе МЧС Воронежской области сообщили, что вызовов не поступало. В мэрии Воронежа утверждают, что ЧП в городе не зафиксировано.
Власти РФ заявили, что первый пожар – "возгорание камыша", а второй – "горение сухой травы" в поле за Семилуками.
На фото "горения травы" видно, что пожар очень сильный. В пабликах сообщали, что пожар – в районе ВАСО.
Проверенной информации о том, что реально случилось в Воронеже, нет.
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