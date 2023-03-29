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В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, причина пока неизвестна – видео видео

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29.03.2023, 12:49
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В одном из основных хабов российского вторжения в сторону Мариуполя, российском городе Ростов-на-Дону, вскоре после полудня по киевскому времени прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна, местные жители выкладывают в соцсетях видео со звуком "хлопка" с камер наблюдения и делятся впечатлениями.

Звук зафиксирован в 12:14.

Как пишет местное издание 161.ru, "ростовчане услышали громкий звук, похожий на взрыв", и "сообщают, что на Западном задрожали стекла, а на Левом берегу сработала сигнализация у машин".

По комментариям местных жителей понятно, что источник звука был ориентировочно на западе города.

Глава администрации Батайска заявил, что в городе-спутнике Ростова "чрезвычайных ситуаций не произошло", а "причины возникновения звука выясняют".

13:20. Спустя почти час после инцидента губернатор Василий Голубев заявил, что "громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета".

  • В начале 2023 года в Ростове отчитались, как российская ПВО ликвидировала воздушный шарик. Смотрите видео.
  • В то же время в Ростове видели вспышки в небе в районе военного аэродрома, и это был "явно не салют".
Євген Пилипенко
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