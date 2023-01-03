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"Явно не салют": в Ростове-на-Дону вспышки в небе в районе военного аэродрома – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 23:07
Фото - Telegram Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону

Жители российского Ростова-на-Дону снимают и выкладывают в соцсети вспышки в ночном небе, похожие на работу ПВО.

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В соцсетях сообщают о двух сильных "хлопках", и считают, что "это явно не салют".

Также пользователи публикуют видеозаписи того, что они называют "работой ПВО в районе ЖК "Суворовский", который, по их утверждению, расположен неподалеку от военного аэродрома.

Официальные власти области на момент публикации сообщили только, что они "уточняют информацию". 

Фото – Telegram Privet-Rostov.ru – новости Ростов-на-Дону
Сергій Бережний
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Ростов-на-Дону бавовна хлопки
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