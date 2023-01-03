"Явно не салют": в Ростове-на-Дону вспышки в небе в районе военного аэродрома – видео
03.01.2023, 23:07
Фото - Telegram Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону
Жители российского Ростова-на-Дону снимают и выкладывают в соцсети вспышки в ночном небе, похожие на работу ПВО.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В соцсетях сообщают о двух сильных "хлопках", и считают, что "это явно не салют".
Также пользователи публикуют видеозаписи того, что они называют "работой ПВО в районе ЖК "Суворовский", который, по их утверждению, расположен неподалеку от военного аэродрома.
Официальные власти области на момент публикации сообщили только, что они "уточняют информацию".
- 3 января в Новом Осколе Белгородской области РФ возник крупный пожар.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ПАРТНЕР-ИНВЕСТОР
Киев • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии