В Белгородской области РФ – масштабный пожар: видео
03.01.2023, 13:45
Скриншот с видео
В Новом Осколе Белгородской области РФ возник крупный пожар. Соответствующие видео публикуют местные паблики в Telegram.
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Что именно горит, пока неизвестно.
- 29 декабря в московском аэропорту "Домодедово" на борту самолета "Уральские авиалинии" произошло возгорание. Пассажиров эвакуировали.
- Вечером 31 декабря в России на Ростовской АЭС произошел пожар, в результате чего погиб один человек.
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