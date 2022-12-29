В Москве произошло возгорание на борту пассажирского самолета – видео
29.12.2022, 18:40
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
В московском аэропорту "Домодедово" на борту самолета "Уральские авиалинии" произошло возгорание. Пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.
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В пресс-службе "Уральских авиалиний" пропагандистам сообщили, что загорелся пауэрбанк.
Борт должен был лететь в Калининград, пострадавших, по данным пропагандистов, нет.
Telegram-канал "Инцидент Калининград" опубликовал видео инцидента.
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