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В Москве произошло возгорание на борту пассажирского самолета – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 18:40
В Москве произошло возгорание на борту пассажирского самолета – видео - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

В московском аэропорту "Домодедово" на борту самолета "Уральские авиалинии" произошло возгорание. Пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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В пресс-службе "Уральских авиалиний" пропагандистам сообщили, что загорелся пауэрбанк.

Борт должен был лететь в Калининград, пострадавших, по данным пропагандистов, нет.

Telegram-канал "Инцидент Калининград" опубликовал видео инцидента.

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Вадим Ребрина
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