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Ракетный удар России по Украине: пострадали 10 областей, повреждены 28 объектов – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 16:08
Ракетный удар России по Украине: пострадали 10 областей, повреждены 28 объектов – ГСЧС - Фото
Александр Хорунжий (скриншот видео)

В результате массированного ракетного удара по Украине, который страна-террорист Россия нанесла сегодня утром, 29 декабря, пострадало 10 областей, получили повреждения 28 объектов. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге.

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"Пострадали 10 областей, повреждено 28 объектов. Из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры. В результате обстрелов у нас травмированы трое мужчин, одна женщина и один ребенок", – заявил Хорунжий.

Для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений подключено 87 генераторов.

Пресс-офицер ГСЧС добавил, что в Киеве были попадания по нескольким адресам в четырех районах.

В частности, в Дарницком районе обломок сбитой ракеты попал в двухэтажный жилой дом, он загорелся, пожар площадью 100 кв. м ликвидировали. Обломок этой же ракеты разрушил кровлю еще одного дома.

По данным ГСЧС, в Печерском районе обломки ракеты упали на детскую площадку, а также по двум адресам. Жертв и потерпевших нет.

В Голосеевском районе обломки сбитой ракеты упали рядом с автомобилем, а в Соломенском – на крышу пятиэтажного жилого дома. Без жертв.

"На местах еще работают наши спасатели. Они проводят поисковые и аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших по всей Украине уточняется", – заявил Хорунжий.

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Наталія Медведєва
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война ракетный удар ГСЧС
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