Новый массированный удар России ракетами по Украине – хронология события

Страна-террорист Россия продолжает атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами-камикадзе. Утром 29 декабря, через три дня после ночных взрывов на авиабазе ВКС РФ в Энгельсе, Кремль предпринимает новую попытку.

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Цель таких атак РФ, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

ВАЖНО. При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов несокрушимости. . При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов несокрушимости. Карта таких пунктов . Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Работают при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Ниже сообщения расположены в обратном хронологическом порядке, то есть новые появляются сверху.

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07:57. Глава Николаевской ОВА Ким: "На Сумы первые ракеты. К сожалению". Через несколько минут он дописал – "Верим в ЗСУ!!! Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты!!!"

После 05:30 утра тревога начала распространяться на все области.

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Євген Пилипенко

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