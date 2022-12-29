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Новый массированный удар России ракетами по Украине – хронология события

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 08:07
Новый массированный удар России ракетами по Украине – хронология события - Фото
Ракетный удар (иллюстративное фото)

Страна-террорист Россия продолжает атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами-камикадзе. Утром 29 декабря, через три дня после ночных взрывов на авиабазе ВКС РФ в Энгельсе, Кремль предпринимает новую попытку.

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Цель таких атак РФ, которые являются военными преступлениями, – лишить украинцев зимой электричества, отопления, воды и других базовых услуг, тем самым устроив гуманитарную катастрофу и спровоцировав граждан на протесты, чтобы принудить президента Владимира Зеленского и его правительство к капитуляции в войне.

ВАЖНО. При значительном перерыве в электроснабжении активируется работа Пунктов несокрушимости. Карта таких пунктов. Там будут все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Бесплатно и круглосуточно. Работают при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

Ниже сообщения расположены в обратном хронологическом порядке, то есть новые появляются сверху.

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07:57. Глава Николаевской ОВА Ким: "На Сумы первые ракеты. К сожалению". Через несколько минут он дописал – "Верим в ЗСУ!!! Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты!!!"

После 05:30 утра тревога начала распространяться на все области.

23 ноября оккупанты выпустили около 70 ракет (50 сбито), 5 декабря - свыше 70 (61 сбито), 16 декабря – 98/65.

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Євген Пилипенко
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