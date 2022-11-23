ПВО сбила 51 ракету из 67. Уничтожены и пять беспилотников

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Противовоздушная оборона сбила 51 ракету из 70, которые Россия 23 ноября запустила по Украине. Также уничтожены пять беспилотников "Ланцет", сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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РФ запускала ракеты из двух ракетных катеров в Черном море, 10 самолетов Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря. Всего было запущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр".

51 ракету сбили силы ПВО. Также на юге уничтожены пять дронов-камикадзе "Ланцет".

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что 31 ракета летела на столицу, 21 удалось сбить.

ДОПОЛНЕНО В 18:00. Россия запустила 67 ракет по Украине, уточнил президент Владимир Зеленский.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали.

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Марко Сировой

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