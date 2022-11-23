На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита, ранены 11 человек – Кличко

Сегодня, 23 ноября, во время масштабного ракетного удара, который нанесла страна-террорист Россия по территории Украины, на Киев летела 31 ракета, силы противовоздушной обороны сбили 21 из них. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ТРК Киев.

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"По информации от военных, на Киев летела 31 ракета, 21 была сбита. У нас несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры, сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение", – сказал Кличко.

По его словам, представители коммунальных служб работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"У нас 11 человек были ранены, 10 человек госпитализированы, из них один ребенок. По поводу погибших у нас информация на данный момент отсутствует", – сказал мэр Киева.

ДОПОЛНЕНО в 17:40. Кличко написал в Telegram о троих погибших в Киеве.

"Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них – 17-летняя девушка", – сообщил мэр.

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В городе приостановили подачу воды.

Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт.

Весь Львов остался без света, тепла и воды.

В Кривом Роге введен в действие план работы при полном блекауте.

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Наталія Медведєва

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