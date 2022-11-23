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На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита, ранены 11 человек – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 17:20
На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита, ранены 11 человек – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: Facebook Кличко)

Сегодня, 23 ноября, во время масштабного ракетного удара, который нанесла страна-террорист Россия по территории Украины, на Киев летела 31 ракета, силы противовоздушной обороны сбили 21 из них. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ТРК Киев.

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"По информации от военных, на Киев летела 31 ракета, 21 была сбита. У нас несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры, сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение", – сказал Кличко.

По его словам, представители коммунальных служб работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"У нас 11 человек были ранены, 10 человек госпитализированы, из них один ребенок. По поводу погибших у нас информация на данный момент отсутствует", – сказал мэр Киева.

ДОПОЛНЕНО в 17:40. Кличко написал в Telegram о троих погибших в Киеве.

"Три человека погибли в результате сегодняшних ракетных обстрелов столицы. Среди них – 17-летняя девушка", – сообщил мэр.

Читайте также: По всей Украине из-за ракетных ударов начались аварийные отключения – Укрэнерго

Наталія Медведєва
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