Харьков и область обесточены. В городе остановили электротранспорт

В Харькове остановлена работа электротранспорта из-за отключений света, пишет мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, сейчас идет эвакуация людей из метро. На маршруты неработающего электротранспорта вывели дополнительные автобусы.

В Киеве также ограничивали работу метро, поскольку много людей использовали его как укрытие, отмечает КГГА. Сейчас, после отбоя воздушной тревоги, работа метро восстанавливается в привычном режиме, но это займет "немного времени".

ДОПОЛНЕНО В 15:30. В Харькове и области временно отсутствует электроснабжение, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, ударов по критической инфраструктуре области не было. Но из-за повреждения общей системы по Украине применяются аварийные отключения.

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Марко Сировой

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