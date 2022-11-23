Весь Львов остался без света, временно нет тепла и воды

Весь Львов остался без света после ракетной атаки, устроенной россиянами днем 23 ноября. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"Весь город – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", – сказано в сообщении.

Позднее Садовый сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды, город переходит на работу дизель-генераторов.

Трамваи и троллейбусы по Львову не курсируют. После завершения тревоги на дороги отпустят дополнительные автобусы.

Сегодня стратегическая авиация страны-террориста России запустила по объектам на территории Украины крылатые ракеты. Звуки взрывов звучали под Одессой, в Днепропетровской области, в Кременчугском районе Полтавской области, в Николаевской области. В Винницкой области РФ атаковала объекты критической инфраструктуры. Харьков, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Черкассы – перебои со светом.

Также россияне атаковали ракетами Киев, мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в инфраструктуру.

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Оксана Житнюк

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