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Ракетный террор России не повлияет ни на армию, ни на гражданских украинцев – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 13:54
Ракетный террор России не повлияет ни на армию, ни на гражданских украинцев – Минобороны - Фото
Фото: Ukrinform

Атаки России по критической гражданской инфраструктуре Украины не помогут ей укрепить свои позиции в этой войне, потому что уничтожение объектов энергосистемы "не повлияет на способность наших Сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории". Об этом заявила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Наши военные готовы к ведению боевых действий в любых условиях", – заверила она.

Помимо этого, написала Маляр, ракетный террор оккупантов не ослабит и мотивацию гражданских, хотя это атаки прежде всего направлены против них.

"У нас сегодня всюду фронт. И гражданское население сражается с врагом так же, как и военные – тоже на всех фронтах. Страна сплочена как никогда. Сейчас даже нет нужды кого-то утешать и вдохновлять на продолжение борьбы. Все мотивированы и уверены в нашей победе", – подчеркнула замглавы Минобороны.

Євген Пилипенко
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война ракетный удар прогноз мотивация Анна Маляр
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