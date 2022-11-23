Ракетный террор России не повлияет ни на армию, ни на гражданских украинцев – Минобороны
Атаки России по критической гражданской инфраструктуре Украины не помогут ей укрепить свои позиции в этой войне, потому что уничтожение объектов энергосистемы "не повлияет на способность наших Сил обороны останавливать врага и освобождать временно оккупированные территории". Об этом заявила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.
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"Наши военные готовы к ведению боевых действий в любых условиях", – заверила она.
Помимо этого, написала Маляр, ракетный террор оккупантов не ослабит и мотивацию гражданских, хотя это атаки прежде всего направлены против них.
"У нас сегодня всюду фронт. И гражданское население сражается с врагом так же, как и военные – тоже на всех фронтах. Страна сплочена как никогда. Сейчас даже нет нужды кого-то утешать и вдохновлять на продолжение борьбы. Все мотивированы и уверены в нашей победе", – подчеркнула замглавы Минобороны.
- 23 ноября Россия снова бьет ракетами по Украине со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Атака продолжается.
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