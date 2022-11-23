Россия запустила ракеты по Украине: пять пусков с самолетов Ту-95 – Ким

Днем 23 ноября стратегическая авиация страны-террориста России запустила по объектам на территории Украины крылатые ракеты. Об это в 12:27 сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Пять пусков c самолетов в районе Мариуполя", – написал он.

Несколькими минутами ранее он писал о взлете девяти ракетоносцев Ту-95.

12:37. Местные жители сообщили LIGA.net о звуках взрывов под Одессой: работа ПВО, "прилеты" или учения – пока неизвестно.

12:40. Воздушная тревога – на половине территории Украины, западные области пока тихо.

12:50. "Краснеют" области на запад.

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15 ноября 2022 года РФ ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО. Две (?) ракеты попали по селу Пшеводув в Польше недалеко от границы: там погибли два человека.

22 ноября министр обороны Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.

Євген Пилипенко

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