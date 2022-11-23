UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия запустила ракеты по Украине: пять пусков с самолетов Ту-95 – Ким

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 12:37
Россия запустила ракеты по Украине: пять пусков с самолетов Ту-95 – Ким - Фото
Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 (фото - ЕРА)

Днем 23 ноября стратегическая авиация страны-террориста России запустила по объектам на территории Украины крылатые ракеты. Об это в 12:27 сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Пять пусков c самолетов в районе Мариуполя", – написал он.

Несколькими минутами ранее он писал о взлете девяти ракетоносцев Ту-95.

12:37. Местные жители сообщили LIGA.net о звуках взрывов под Одессой: работа ПВО, "прилеты" или учения – пока неизвестно.

12:40. Воздушная тревога – на половине территории Украины, западные области пока тихо.

12:50. "Краснеют" области на запад.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 