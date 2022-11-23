Россия запустила ракеты по Украине: пять пусков с самолетов Ту-95 – Ким
23.11.2022, 12:37
Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 (фото - ЕРА)
Днем 23 ноября стратегическая авиация страны-террориста России запустила по объектам на территории Украины крылатые ракеты. Об это в 12:27 сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Пять пусков c самолетов в районе Мариуполя", – написал он.
Несколькими минутами ранее он писал о взлете девяти ракетоносцев Ту-95.
12:37. Местные жители сообщили LIGA.net о звуках взрывов под Одессой: работа ПВО, "прилеты" или учения – пока неизвестно.
12:40. Воздушная тревога – на половине территории Украины, западные области пока тихо.
12:50. "Краснеют" области на запад.
Новость дополняется...
- 15 ноября 2022 года РФ ударила множеством ракет по Украине, около 70% из них сбила ПВО. Две (?) ракеты попали по селу Пшеводув в Польше недалеко от границы: там погибли два человека.
- 22 ноября министр обороны Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии