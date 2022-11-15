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Массированная ракетная атака России против Украины — в Киеве и областях работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 15:10
Массированная ракетная атака России против Украины — в Киеве и областях работает ПВО - Фото
Скриншот

15 ноября незадолго до 14:00 авиация страны-террориста России произвела первый пуск ракет Х-101 с самолетов Ту-95 по территории Украины из района Волгоград-Астрахань. Об этом сообщил глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

К 14:45 воздушная тревога была объявлена на всей материковой части страны, кроме временно оккупированного Крыма.

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Глава Киевской областной военной администрации и его коллега из Черкасс Игорь Табурец сообщили об угрозе поражения объектов в областях. Вероятно, похожая тревога и в других регионах.

Ближе к 15:00 местные жители в Сумах и Одессе сообщили в соцсетях о взрывах. "Прилеты" или работа ПВО – неизвестно. Спустя несколько минут источник LIGA.net в Одессе подтвердил взрывы.

В 15:06 в Киеве было слышно работу ПВО.

Читайте также: Атаки России на энергосистему Украины следует рассматривать как часть геноцида – Кулеба

Євген Пилипенко
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война пво ракетный удар про Ту-95 Х-101
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