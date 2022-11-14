На МиГ-31 россиян в Беларуси заметили ракету "Кинжал": фото от OSINT-группы Беларускі Гаюн

Мониторинговая OSINT-группа Беларускі Гаюн, сеть информаторов которой отслеживает перемещения и действия российских оккупантов и союзных им войск Беларуси на территории этой страны, показала фото МиГ-31К россиян с гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

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"Перед вами первая фотография во всем интернете, где МиГ-31К ВКС РФ под номером RF-92339 несет на себе ракету "Кинжал", – отметили там.

По утверждению группы, этот самолет с такой ракетой летал над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей.

До этого информация о модификации под "Кинжал" была только о борте RF-92462 в Беларуси. "Следовательно, логично предположить, что и третий МиГ-31К с номером RF-92333 в Мачулищах также может нести Х-47М2", – добавили в Гаюне.

31 октября Стратком ВСУ показал спутниковые фото аэродрома Мачулищи, где видно три российские МиГ-31К. Они прибыли туда 16 октября. Это авиабаза в пяти километрах на юг от внешнего автокольца вокруг Минска.

1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Игнат сказал, что размещение в Беларуси "Кинжалов" не создает дополнительной угрозы для Украины, "скорее это попытка произвести впечатление на Европу".

Когда с аэродромов в Беларуси взлетает МиГ-31К, на всей территории Украины звучит воздушная тревога: эти истребители способны запускать такие ракеты на расстояние до 2000 км. Пока враг в тренировочном полете, тревога не отменяется.

Как рассказал ранее LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер".

эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Разведка полагает, что у России есть около 40 "Кинжалов".

Євген Пилипенко

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