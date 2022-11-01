Воздушные силы: "Кинжалы" у Минска не несут дополнительной угрозы Украине, это для Европы

Размещение Россией в Беларуси ракет "Кинжал" не несет дополнительной угрозы для Украины, скорее – это желание произвести впечатление на Европу. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

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Игната спросили, как может повлиять на ситуацию в украинском небе появление в Беларуси российских ракет "Кинжал", о котором сообщила британская разведка утром 1 ноября.

"Не может никак, – ответил спикер Воздушных сил. – Повлиять может уменьшение количества этих "Кинжалов" или их полное отсутствие".

Он пояснил, что ракеты "Кинжал" летят на расстояние до 1000 км и запускаются с самолета, как правило с Миг-31К, поэтому они одинаково угрожают Украине, независимо от того, где хранятся ракеты, или от того, где находится самолет – в Крыму, в России или в Беларуси.

"Пребывание на территории Беларуси – это больше угроза не так Украине, как бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы", – сказал Игнат.

СПРАВКА. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Россия характеризует ракеты "Кинжал" как гиперзвуковые. Однако, по сути, это является приделанной к самолету ракетой "Искандер", объяснял для LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Армия РФ утром 31 октября нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

ПВО сбила 45 ракет из 55 запущенных.

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Наталія Медведєва

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