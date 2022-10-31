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Россия атакует ракетами: прилеты в Харькове, взрывы в Киеве, по Украине работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 08:05
Россия атакует ракетами: прилеты в Харькове, взрывы в Киеве, по Украине работает ПВО - Фото
Работа ПВО (иллюстративное фото - Сергій Борзов)

Армия России атакует ракетами. По всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

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О работе ПВО в Киевской области сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. Журналисты LIGA.net слышали грохот и взрывы из разных районов столицы и области.

Есть прилеты в одной из общин области, отметил Кулеба. В результате атаки на объекты критической инфраструктуры обесточена часть Киева, в некоторых районах нет воды, пишет мэр Виталий Кличко. В ОВА предупреждают о возможности повторных ударах.

Оккупанты наносят удары по Харькову и области, пишет глава области Олег Синегубов. По данным мэра Игоря Терехова, было два прилета по объекту критической инфраструктуры. Также под удар попал Чугуевский район – РФ била ракетами С-300 из Белгорода.

Россия ударила по критической инфраструктуре в Черкасской области, часть региона обесточена, сообщают в ОВА. Черкассы полностью обесточены, есть проблемы с водоснабжением, сообщает мэр Анатолий Бондаренко.

Также был удар по критической инфраструктуре в Запорожье, в городе начались отключения электроэнергии, передает секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Винницкая область находится под ракетным ударом, работает ПВО, сообщает глава ОВА Сергей Борзов. Сбитая ракета упала на гражданский объект – есть разрушения, погибших и пострадавших нет.

Работает ПВО и в Полтавской области. ГСЧС предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов в течение всего дня.

Новость дополняется...

Россия атакует ракетами: прилеты в Харькове, взрывы в Киеве, по Украине работает ПВО

Россия атакует ракетами: прилеты в Харькове, взрывы в Киеве, по Украине работает ПВО

Марко Сировой
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