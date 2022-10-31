Посол США: Россия наносит варварские удары, наша команда находится в укрытии

Россия наносит варварские ракетные удары по Украине, пытаясь оставить страну без света и тепла. Об этом написала в Twitter посол США в Киеве Бриджит Бринк.

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Команда посольства США находится в укрытии, как и миллионы украинцев, написала посол.

"Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь оставить страну в холоде и тьме накануне зимы", – заявила Бринк.

Армия РФ утром начала массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

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Марко Сировой

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