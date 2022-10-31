ПВО за утро сбила 44 крылатых ракеты. Россия запускала более 50

Украинская противовоздушная оборона за утро сбила 44 крылатых ракеты из более 50, запущенных Россией. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В 07:00 армия России нанесла несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры. Со стратегических самолетов Ту-95/Ту-160 было запущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.

Воздушные Силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты: 18 сбили в зоне ответственности командования "Центр", 12 – "Юг", девять – "Восток", пять – "Запад".

Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

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Марко Сировой

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