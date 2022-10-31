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ПВО за утро сбила 44 крылатых ракеты. Россия запускала более 50

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 10:09
ПВО за утро сбила 44 крылатых ракеты. Россия запускала более 50 - Фото
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Украинская противовоздушная оборона за утро сбила 44 крылатых ракеты из более 50, запущенных Россией. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В 07:00 армия России нанесла несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры. Со стратегических самолетов Ту-95/Ту-160 было запущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.

Воздушные Силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты: 18 сбили в зоне ответственности командования "Центр", 12 – "Юг", девять – "Восток", пять – "Запад".

  • Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

Читайте также: Часть Киева обесточена и осталась без воды из-за ракетных ударов россиян

Марко Сировой
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