Разведка Британии показала МиГ-31 и возможный контейнер с "Кинжалами" под Минском – фото
На аэродроме Мачулищи под Минском зафиксированы два самолета МиГ-31 и контейнер, вероятно, для хранения ракет "Кинджал", которые РФ называет гиперзвуковыми. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.
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Снимок был сделан 17 октября. На нем видно два самолета МиГ-31 и большой контейнер, укрепленный земляным валом. Вероятно, в нем хранят ракет "Кинжал".
РФ использует эти ракеты с 2018 года, но ранее не разворачивала их в Беларуси. Россия применяла "Кинжалы" на войне против Украины, однако, запасы этих ракет, вероятно, сильно ограничены.
При дальности в 2000 км размещение "Кинжалов" в Беларуси дает мало преимуществ РФ в войне против Украины, отмечают разведчики.
Скорее всего, Москва перебросила эти ракеты для сигнала Западу и представления Беларуси как соучастника в войне.
- Армия РФ утром 31 октября нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- ПВО сбила 45 ракет из 55 запущенных.
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