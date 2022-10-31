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Обновленные данные по сбитым ракетам: 45 из 55. Лучший результат с начала войны

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 20:54
Обновленные данные по сбитым ракетам: 45 из 55. Лучший результат с начала войны - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Россия сегодня атаковала украинские города ракетами, выпущенными с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Украинские силы уничтожили 45 из 55 авиаракет, что является лучшим показателем с начала полномасштабной войны, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Мы сообщали, что [выпущено] более 50, потому что уточнялись данные – сколько было видно на радарах, сколько разлетелось. Ракета может быть вроде одной точкой, а потом разлетаются, и их несколько больше становится. 45 было сбито из 55, которые были выпущены именно с самолетов стратегической авиации", – сказал Игнат.

По его словам, это "безусловно лучший результат", если говорить о противодействии массовым запускам российских высокоточных ракет.

"Когда запускали меньше – по четыре ракеты – были и 100% попадания. Было девять из 12. Но это было немного ракет. Когда летит такое большое количество, то 45 из 55 – это удивительно хороший результат, учитывая, что мы сбиваем их советскими средствами вроде Бук М-1, С-300, переносных зенитно-ракетных комплексов и частично авиацией", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что во время сегодняшней ракетной атаки "на отлично" отработал и переданный Германией комплекс ПВО IRIS-T.

Игнат добавил, что для Украины сейчас крайне важно получать системы ПВО от западных партнеров, так как пополнять запасы боеприпасов советского образца уже невозможно – оно производится только в РФ и даже там уже почти не изготавливается, так как Россия использует модернизированные образцы такого вооружения.

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Оксана Житнюк
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война пво ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат IRIS-T
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