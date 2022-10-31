Рекорд – зенитчики ВСУ за три минуты сбили два ударных вертолета россиян на юге

На фронте в Херсонской области украинские зенитчики вечером 31 октября за три минуты уничтожили два ударных вертолета российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".

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Обе "птички" врага упали с 18:45 до 18:48 в Бериславском районе – на правобережье Днепра, где оккупанты пока еще держат позиции.

Отличились бойцы подразделения зенитной ракетной Одесской бригады.

"Смерть российским оккупантам", – коротко прокомментировали успех в ВК "Юг".

Это уже второй и третий Ка-52, которые сбиты в Херсонской области за 31 октября: "почин" сделали в 08:20 военные зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр".

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Євген Пилипенко

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