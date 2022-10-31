Рекорд – зенитчики ВСУ за три минуты сбили два ударных вертолета россиян на юге
На фронте в Херсонской области украинские зенитчики вечером 31 октября за три минуты уничтожили два ударных вертолета российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".
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Обе "птички" врага упали с 18:45 до 18:48 в Бериславском районе – на правобережье Днепра, где оккупанты пока еще держат позиции.
Отличились бойцы подразделения зенитной ракетной Одесской бригады.
"Смерть российским оккупантам", – коротко прокомментировали успех в ВК "Юг".
Это уже второй и третий Ка-52, которые сбиты в Херсонской области за 31 октября: "почин" сделали в 08:20 военные зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр".
- Сегодня разведка сообщила, что в Псковской области РФ уничтожены также два Ка-52 и еще два "существенно повреждены".
- Кроме того, предположительно, сегодня на Донбассе уничтожен вертолет Ми-8 россиян – вместе с экипажем. Посмотрите на попадание в машину врага и ее огненный полет.
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