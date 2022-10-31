В Псковской области России уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены – ГУР

На аэродроме в Псковской области России уничтожено два ударных вертолета Ка-52. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По информации ГУР, на военно-воздушной базе в РФ "Веретье" (Псковская область, остров-5) ночью, 31 октября, произошел мощный взрыв.

"Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены", – говорится в сообщении.

Как отмечается, подробности об уничтожении другой техники и личного состава россиян – уточняются.

В разведке сообщили, что для ликвидации последствий взрывов, а также поиска диверсионных групп личный состав воинской части в "Веретье" поднят по тревоге, проходят следственные действия.

В ГУР напомнили, что Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) — разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость – около $16 млн.

Сегодня, 31 октября, в Херсонской области Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Наталія Медведєва

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