В Херсонской области сбили очередного российского "Аллигатора" – Воздушные силы

Сегодня, 31 октября, Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

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"В Херсонской области сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевской областью и две – над Одесской.

Около 07:30 на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о работе сил ПВО в ряде областей.

Власти уже подтвердили попадание российских ракет по критической инфраструктуре в Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области.

Офис президента предупредил об экстренных отключениях электроэнергии.

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Наталія Медведєва

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