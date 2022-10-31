В Херсонской области сбили очередного российского "Аллигатора" – Воздушные силы
31.10.2022, 11:10
Ка-52 (иллюстративное фото – Воздушное командование "Юг")
Сегодня, 31 октября, Силы обороны уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
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"В Херсонской области сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевской областью и две – над Одесской.
- Около 07:30 на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о работе сил ПВО в ряде областей.
- Власти уже подтвердили попадание российских ракет по критической инфраструктуре в Киеве, Харькове, Запорожье и Черкасской области.
- Офис президента предупредил об экстренных отключениях электроэнергии.
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