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На Донбассе уничтожен вертолет россиян вместе с экипажем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 19:56
Видео: 54 ОМБр
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Украинские военнослужащие уничтожили очередной вражеский вертолет на Донбассе. Видео опубликовала пресс-служба боевой группы К2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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В 54-й бригаде не уточнили, когда и на каком конкретно участке фронта был сбит вертолет – отметили только, что это админграницы Луганской и Донецкой областей.

"Воины увидели чужую "птичку" в небе и сделали то, что и нужно было сделать, – "уничтожили вредную "муху" вместе с экипажем", – сказано в сообщении.

На видео показано, как после удара вертолет загорелся и еще немного покружил в воздухе, после чего рухнул.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля до утра 31 октября оккупанты потеряли в войне против Украины 253 вертолета и 275 самолетов.
  • Сегодня утром в Херсонской области был сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52. 

Читайте также: В Псковской области России уничтожены два Ка-52, еще два существенно повреждены – ГУР

Оксана Житнюк
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