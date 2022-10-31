Армия России потеряла еще 620 военных, 14 танков, самолет и вертолет – сводка

Армия России в течение 30 октября потеряла в Украине около 620 военных, 14 танков, самолет и вертолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 71 200 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери 30 октября противник понес на Авдеевском и Лиманском направлениях.

С 24 февраля до утра 31 октября оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 71 820 (+620) человек ликвидировано,

→ танков – 2686 (+14),

→ боевых бронированных машин – 5485 (+32),

→ артиллерийских систем – 1728 (+4),

→ РСЗО – 383 (0),

→ средств ПВО – 197 (0),

→ самолетов – 275 (+1),

→ вертолетов – 253 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1),

→ крылатых ракет – 352 (0),

→ кораблей/катеров – 16 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8),

→ спецтехники – 154 (0).

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Наталія Медведєва

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