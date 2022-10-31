Армия России потеряла еще 620 военных, 14 танков, самолет и вертолет – сводка
Армия России в течение 30 октября потеряла в Украине около 620 военных, 14 танков, самолет и вертолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 71 200 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Самые большие потери 30 октября противник понес на Авдеевском и Лиманском направлениях.
С 24 февраля до утра 31 октября оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 71 820 (+620) человек ликвидировано,
→ танков – 2686 (+14),
→ боевых бронированных машин – 5485 (+32),
→ артиллерийских систем – 1728 (+4),
→ РСЗО – 383 (0),
→ средств ПВО – 197 (0),
→ самолетов – 275 (+1),
→ вертолетов – 253 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1),
→ крылатых ракет – 352 (0),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4128 (+8),
→ спецтехники – 154 (0).
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