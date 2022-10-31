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Силы обороны уничтожили на юге колонну, баржи, склад и технику армии РФ: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 07:45
Силы обороны уничтожили на юге колонну, баржи, склад и технику армии РФ: сводка Генштаба - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Минобороны)

Украинские военные уничтожают на южном направлении баржи, склады с боеприпасами, военную технику и личный состав армии России. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Враг готовит эвакуацию отдельных подразделений и техники на правом берегу Херсонской области – уточняется наличие плавсредств, устанавливаются понтонные переправы, проверяются баржи. Две баржи на днях ВСУ уничтожили возле Антоновского моста. Оккупанты вывозят вышки сотовой связи из Херсонской области в Донецкую.

Также в последние дни украинские военные уничтожили колонну военной техники в Херсонской области. В Запорожской – уничтожен состав боеприпасов, пять единиц техники и ранены около 100 оккупантов.

Украинская авиация за день в разных направлениях нанесла 21 удар по противнику: 15 – по районам скопления сил техники, два – по взводным опорным пунктам, четыре – по позициям ПВО. Сбит российский вертолет и штурмовик Су-25. Артиллерия и ракетчики поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

Также силы обороны Украины за сутки отразили атаки в районах Зеленого Харьковской области, Белогоровки, Николаевки и Новоселовского Луганской, Авдеевки, Бахмутского, Веселого, Водяного, Майорска, Марьинки и Новобахмутовки Донецкой.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс запорожская область Херсонская область армия рф генштаб юг войска россии
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