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Кадыров заявил о "большой радости" – под Херсоном убиты десятки оккупантов из Чечни

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 00:02
Кадыров заявил о
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров признал гибель на юге Украины 23 оккупантов из подконтрольного ему подразделения. Он назвал это "большой радостью", ссылаясь на якобы мусульманские каноны.

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По словам Кадырова, в начале недели в Херсонской области одно из чеченских подразделений, участвующих в войне России против Украины, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских сил обороны.

Кадыров сообщил, что уже есть окончательный список убитых и пострадавших: уничтожены 23 "кадыровца", 58 оккупанта ранены.

"И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха", – написал Кадыров.

Вчера, 26 октября, в сети появились видео с ранеными "кадыровцами" после артудара.

Читайте также: Кадыров призвал "стирать с лица земли" города Украины. Данилов: Воюйте против РФ за ЧРИ

Оксана Житнюк
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Рамзан Кадыров война потери чечня
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