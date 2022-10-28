Кадыров заявил о "большой радости" – под Херсоном убиты десятки оккупантов из Чечни

Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров признал гибель на юге Украины 23 оккупантов из подконтрольного ему подразделения. Он назвал это "большой радостью", ссылаясь на якобы мусульманские каноны.

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По словам Кадырова, в начале недели в Херсонской области одно из чеченских подразделений, участвующих в войне России против Украины, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских сил обороны.

Кадыров сообщил, что уже есть окончательный список убитых и пострадавших: уничтожены 23 "кадыровца", 58 оккупанта ранены.

"И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха", – написал Кадыров.

Вчера, 26 октября, в сети появились видео с ранеными "кадыровцами" после артудара.

Всего с начала большой войны армия РФ, по данным Генштаба ВСУ, потеряла 69 220 своих военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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