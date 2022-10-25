Кадыров призвал "стирать с лица земли" города Украины. Данилов: Воюйте против РФ за ЧРИ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обратился к чеченцам, воюющим против Украины, и призвал их начать войну за независимость Ичкерии. Об этом он написал в Twitter.
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Ранее "глава Чечни" Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные Силы Украины обстреливают "российские" территории, а поэтому нужно отвечать "сильнее" и "стирать украинские города с лица земли".
По словам Данилова, чеченцам и Кадырову стоит покинуть Украину и начать воевать за независимость Ичкерии, "пока не поздно".
Он отметил, что это будет лучшей гарантией, чтобы Россия снова не стерла с лица земли Грозный.
"Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли", — написал Данилов.
- В сентябре 2022 года сообщалось, что лидер ЧРИ Ахмед Закаев формирует чеченский батальон в Украине, чтобы воевать против российских оккупантов. "Глава Чечни" Рамзан Кадыров призывал его убить.
- Советник главы Офиса президента Подоляк считает, что после деоккупации Донбасса кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве.
- В конце лета Кадыров и его командиры получили подозрения в Украине. Он ответил СБУ: собрался "усмирять" мировое сообщество, говорит – Путин, дай приказ.
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