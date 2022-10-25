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Кадыров призвал "стирать с лица земли" города Украины. Данилов: Воюйте против РФ за ЧРИ

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25.10.2022, 14:21
Кадыров призвал
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обратился к чеченцам, воюющим против Украины, и призвал их начать войну за независимость Ичкерии. Об этом он написал в Twitter.

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Ранее "глава Чечни" Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные Силы Украины обстреливают "российские" территории, а поэтому нужно отвечать "сильнее" и "стирать украинские города с лица земли".

По словам Данилова, чеченцам и Кадырову стоит покинуть Украину и начать воевать за независимость Ичкерии, "пока не поздно". 

Он отметил, что это будет лучшей гарантией, чтобы Россия снова не стерла с лица земли Грозный. 

"Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли", — написал Данилов. 

СПРАВКА. ЧРИ – самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченская Республика". Провозглашение суверенитета ЧРИ послужило поводом для двух войн. Во время первой чеченской войны россияне устроили штурм Грозного, который продолжался с 31 декабря 1994 года по 6 марта 1995 года. В результате ожесточенных боев и российских бомбардировок город был практически полностью разрушен. Страна-оккупант Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам. 18 октября Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами.

Читайте также: Украинцы победят Российскую империю, колонизированные народы освободятся – Дудаева 

Дмитро Гриниченко
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Рамзан Кадыров Россия война чечня Алексей Данилов
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