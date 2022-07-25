Украинцы победят Российскую империю, колонизированные народы освободятся – Дудаева
Украина победит путинскую Россию, в результате чего на территории последней начнется парад суверенитетов. Такое мнение высказала в интервью Rzeczpospolita вдова Джохара Дудаева, первого лидера Чеченской Республики Ичкерия.
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На вопрос, что случилось с российским обществом, что оно в большинстве своем поддерживает агрессию диктатора Владимира Путина, она сказала, что "многолетняя политика Кремля приучила россиян к выпивке", "олигархи ограбили этот пьющий народ", а "войны развратили общество".
"Многие от бедности подписывают контракт [с армией], чтобы заработать. А если они умрут, их семьи получат высокую компенсацию. Это порочный круг", – отметила Дудаева.
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Она выразила уверенность, что украинцы "победят Российскую империю": "Хуже было бы, если бы война, тлевшая восемь лет, продолжалась бесконечно. Лучше один раз сразиться и победить врага всерьез, чем каждый год терять своих лучших сыновей".
Дудаева, выехавшая из Чечни в 1999 году и после долгих переездов осевшая с семьей в Швеции, считает, что такая победа "многое изменит в России".
"Когда власть Путина рухнет, колонизированные народы освободятся. Нас ждут большие и позитивные перемены. Как сказал Джохар, "Россия исчезнет, когда взойдет украинское солнце", – напомнила она.
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