Зеленский: У нас нет права на поражение. Проиграем – проиграет демократия, США и Европа

Невзирая на нарастание "усталости" мира от темы войны России против Украины, цивилизованный мир не может позволить себе допустить, чтобы Украина проиграла. В этом убежден президент Владимир Зеленский, о чем он рассказал в интервью американскому каналу NВC.

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Глава государства сказал, что вопрос "усталости" мира его действительно беспокоит: он слышит "определенные призывы, замедление помощи".

"Мы не имеем права проиграть. Я говорю о мире. <...> Если мы проиграем, кто бы и что там ни говорил, тогда проиграет демократия, а значит, проиграют США. Проиграют европейские государства, которые декларируют те ценности, о которых мы так много все говорим", – сказал президент.

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Зеленский отметил, что понимает – сейчас "всем непросто", что другие страны "далеко" и там, вероятно, "сложно до конца понять, что у нас происходит".

"Но нужно [понять]. Это большое задание непосредственно журналистики – показать, что здесь происходит, и что мы боремся за то, что и у вас там. У войны нет никакой дистанции. Война в Украине – это война во всем мире", – заявил он журналисту из США.

Отвечая на вопрос об угрозах России убить его, Зеленский сказал, что "после меня останется объединенная Украина и объединенный народ – и так оно и вышло: уже нет разделения на запад, центр, Донбасс".

В Германии оппозиция раскритиковала власть – "мы могли бы дать Украине много танков Leopard и артиллерии".

Сегодня, 29 июня, президент Индонезии едет в Киев к Зеленскому, после чего отправится в Москву.

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Евгений Пилипенко

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