Президент Индонезии едет в Киев к Зеленскому, а потом отправится к Путину в Москву: видео

Президент Индонезии Джоко Видодо 29 июня посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским на фоне подготовки к саммиту G20. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Мы начали эту мирную миссию с добрыми намерениями. Надеюсь, станет легче", — написал Видодо.

Видодо сопровождают во время визита первая леди Ириана Джоко, министр иностранных дел Ретно Марсуди и секретарь Кабмина Прамоно Анунг.

Dari stasiun kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan perjalanan kereta langsung ke Kyiv, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/ZVJHf5J4K8 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

После Киева, 30 июня, Видодо отправится в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Индонезия осудила войну, однако в апреле Видодо отклонил запрос на оружие от Зеленского.

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Мария Макуха

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