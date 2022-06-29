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Президент Индонезии едет в Киев к Зеленскому, а потом отправится к Путину в Москву: видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 10:02
Президент Индонезии едет в Киев к Зеленскому, а потом отправится к Путину в Москву: видео - Фото
Президент Индонезии Джоко Видодо едет в Киев (Фото - twitter.com, jokowi)

Президент Индонезии Джоко Видодо 29 июня посетит Киев и встретится с президентом Владимиром Зеленским на фоне подготовки к саммиту G20. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Мы начали эту мирную миссию с добрыми намерениями. Надеюсь, станет легче", — написал Видодо.

Видодо сопровождают во время визита первая леди Ириана Джоко, министр иностранных дел Ретно Марсуди и секретарь Кабмина Прамоно Анунг.

После Киева, 30 июня, Видодо отправится в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Индонезия осудила войну, однако в апреле Видодо отклонил запрос на оружие от Зеленского.

  • 22 марта Польша предложила исключить Россию из Большой двадцатки. Президент США Джо Байден поддержал инициативу Польши, а Китай не поддержал. За исключение РФ из G20 также выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
  • 27 июня помощник Путина заявил, что тот "принял приглашение президента Индонезии на саммит G20". Зеленский, которого также пригласили, сказал, что принял приглашение, поскольку уверен, что на этой встрече будут представлены только государства-партнеры, а не оккупанты.
  • 30 апреля в Белом доме заявили, что Байден поедет на саммит G20, только если там не будет Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц еще не решил, поедет ли на саммит, если там будет присутствовать российский диктатор.
  • Премьер Италии Марио Драги рассказал, что Видодо "категорически исключает" присутствие Путина на саммите Большой двадцатки в ноябре.

Читайте также: Министры стран-членов G20 покинули заседание во время выступления представителя РФ – CNN

Мария Макуха
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визит Владимир Зеленский война владимир путин индонезия G20 Джоко Видодо
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