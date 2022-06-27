Шольц еще не решил – ехать ли на саммит G20, если там будет Путин

Канцлер Германии Олаф Шольц еще не решил, поедет ли он на саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Об этом он заявил в эфире немецкого телевидения с саммита G7, передает Reuters.

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Шольц сказал, что примет решение ближе к дате начала саммита, если в нем будет участвовать Путин. При этом канцлер считает, что сейчас важно "не торпедировать" саммит G20.

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября на острове Бали. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет Путина.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен бойкотировать саммит из-за российского диктатора не планирует. В интервью ZDF она сказала, что саммит слишком важен – и нельзя позволить Путину его разрушить.

"Я думаю, будет лучше – если он (Путин. – Ред.) приедет – сказать ему в лицо, что мы думаем. И тогда он тоже должен занять позицию", – сказала фон дер Ляйен, заверив, что бизнеса с Россией, как раньше (business as usual), не будет.

Сейчас Шольц принимает саммит G20 в горах Баварии, который пройдет с 26 по 28 июня. Ожидается, что 27 июня к лидерам должен обратиться и Зеленский.

По данным Bloomberg, G7 объявит о бессрочной поддержке Украины в итоговом заявлении.

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Марк Сировой

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