UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц еще не решил – ехать ли на саммит G20, если там будет Путин

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 11:19
Шольц еще не решил – ехать ли на саммит G20, если там будет Путин - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц еще не решил, поедет ли он на саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать российский диктатор Владимир Путин. Об этом он заявил в эфире немецкого телевидения с саммита G7, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шольц сказал, что примет решение ближе к дате начала саммита, если в нем будет участвовать Путин. При этом канцлер считает, что сейчас важно "не торпедировать" саммит G20.

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября на острове Бали. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет Путина.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен бойкотировать саммит из-за российского диктатора не планирует. В интервью ZDF она сказала, что саммит слишком важен – и нельзя позволить Путину его разрушить.

"Я думаю, будет лучше – если он (Путин. – Ред.) приедет – сказать ему в лицо, что мы думаем. И тогда он тоже должен занять позицию", – сказала фон дер Ляйен, заверив, что бизнеса с Россией, как раньше (business as usual), не будет.

  • Сейчас Шольц принимает саммит G20 в горах Баварии, который пройдет с 26 по 28 июня. Ожидается, что 27 июня к лидерам должен обратиться и Зеленский. 
  • По данным Bloomberg, G7 объявит о бессрочной поддержке Украины в итоговом заявлении.

Смотрите также: Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому на саммите G7 – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин урсула фон дер ляйен G20 саммит джо байден олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 