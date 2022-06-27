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Джонсон и Трюдо записали обращение к Зеленскому на саммите G7 – видео видео

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27.06.2022, 10:29
Джастин Трюдо и Борис Джонсон (скриншот видео Даунинг-стрит)
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его коллега из Канады Джастин Трюдо записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому на полях саммита G7. Они поблагодарили украинцев за борьбу, заверили в усилении поддержки и дальнейшем давлении на Россию. Видео опубликовала пресс-служба Даунинг-стрит.

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Джонсон сказал, что его "друг и коллега" Зеленский ведет свой народ в героической борьбе против неспровоцированной агрессии российского диктатора Владимира Путина.

Трюдо отметил, что украинцы бьются как герои не только за свою землю, но и за принципы, которые "объединяют всех нас вместе" – демократию, верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.

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Джонсон заявил, что лидеры G7 намерены заверить в большей поддержке Украину, накладывать санкции на связанных с Путиным олигархов и усиливать давление на РФ, в частности ограничениями на импорт российского золота. Трюдо отметил, что Большая семерка продолжит наращивать экономическую, финансовую и военную поддержку.

"Наше послание тебе, Владимир, и народу Украины – мы отдаем честь вашей борьбе. Мы верим, что она целиком и полностью законна и важна для мира. Мы поддерживаем вас и будем стоять с вами. Слава Украине!" – сказал Джонсон.

"Героям слава!" – ответил на украинском Трюдо.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин g7 Борис Джонсон Джастин Трюдо
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