Байден и лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России – Reuters

Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 договорятся о запрете на импорт золота из России, поскольку они хотят расширить санкции против РФ за развязанную ею войну против Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, ознакомленный с вопросом.

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По словам собеседника информагентства, Министерство финансов США утвердит решение запретить импорт золота в Штаты во вторник, 28 июня. Этим Штаты еще больше изолируют РФ от мировой экономики.

Репортер CNN Кейтлен Коллинс тоже сообщила в Twitter, что Байден и остальные лидеры G7 договорились объявить о запрете на импорт золота из России, и огласят об этом во вторник.

Золото – важный актив российского Центрального банка, которому ранее уже ограничили доступ к валютным активам на Западе.

На начало 2022 года стоимость монетарного золота в международных резервах РФ превышала $132 млрд. Доля золота в резервах равнялась 21%.

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Оксана Житнюк

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