UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Белом доме назвали три цели предстоящих саммитов G7 и НАТО: все связаны с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 04:16
В Белом доме назвали три цели предстоящих саммитов G7 и НАТО: все связаны с Украиной - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео)

Основными целями предстоящих саммитов стран Большой семерки и НАТО станут поддержка Украины, укрепление мировой экономики в условиях войны, планирование будущего демократического мира. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Бело доме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он рассказал, что президент США Джо Байден готовится к поездке в Германию на G7, а затем – в Мадрид на саммит НАТО.

"Свободный мир продемонстрировал невероятное единство и решимость для достижения трех ключевых целей, которые, я думаю, вы увидите в центре этой поездки", – сказал Кирби.

Он перечислил эти всеобъемлющие цели, с которыми Байден отправляется на саммиты:

- Непоколебимость – укрепление непоколебимой поддержки демократической, суверенной и процветающей Украины и привлечение России к ответственности за ее агрессивную войну.

- Преодоление сбоев в мировой экономике, включая цены на энергию и продукты питания, которые вызваны войной России против Украины, которая затрагивает семьи во всем мире, в том числе в США.

- Разработка концепции положительного видения мира, в котором демократия может добиться успеха и победить авторитарные и коррумпированные концепции.

Саммит G7 в Германии состоится 26-28 июня, саммит НАТО в Испании – 29-30 июня.

Читайте также: Байден отверг риск усталости мира из-за войны в Украины, прогнозирует "выжидающую игру"

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато g7 саммит джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 