Байден отверг риск усталости мира из-за войны в Украины, прогнозирует "выжидающую игру"
Президент США Джо Байден не опасается, что со временем мир устанет от войны в Украине и перестанет ей помогать противостоять России. Такое мнение Байден высказал, отвечая на вопрос о высказываниях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о растущем риске появления "усталости" из-за Украины, передает Bloomberg.
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"Я не боюсь, – сказал Байден в Белом доме. – Но я думаю, что в какой-то момент это будет своего рода выжидающая игра – что россияне могут выдержать, и что Европа будет готова выдержать".
Байден сказал, что поднимет этот последний вопрос (что будет готова выдержать Европа) во время встречи лидеров НАТО в Испании на следующей неделе.
- 25 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не допускать "усталости от войны" в Украине.
- 15 июня замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что необходимо противодействовать усталости от войны в Украине, поскольку отвлечение западного мира – в интересах российского диктатора Владимира Путина.
- 18 июня Джонсон сказал, что "когда начинают говорить об "усталости от Украины", крайне важно показать, что мы вместе с Украиной в долгосрочной перспективе, и что мы даем ей стратегическую устойчивость, в которой она нуждается".
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