Запад не должен допускать "усталости от войны" в Украине – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не допускать "усталости от войны" в Украине. Об этом она сказала сегодня после заседания Совета стран Балтийского моря в Норвегии, сообщает Deutsche Welle.

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Бербок считает, что Запад "достиг момента усталости", и подчеркнула, что это не должно повлиять на необходимость поддерживать санкционный режим против России и продолжать поддерживать Украину.

Она также напомнила, что скептические настроения на Западе, помимо прочего, связаны с ростом цен на энергоносители и продовольствие, которые диктатор России Владимир Путин пытается использовать в своих интересах.

Снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов в контексте войны в Украине было одной из ключевых тем, которые обсуждались на Совете стран Балтийского моря. Правительство Германии, сказала Бербок, намерено максимально способствовать увеличению производства возобновляемой энергии в регионе, в частности, примет участие в создании региональной системы ветроэлектростанций.

22 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Норвегия невольно зарабатывает на войне в Украине благодаря росту цен на нефть и газ и должна поделиться своими "гигантскими" доходами.

Сергей Бережной

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