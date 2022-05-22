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Норвегия невольно зарабатывает на войне в Украине. Должна поделиться с ней – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 20:06
Норвегия невольно зарабатывает на войне в Украине. Должна поделиться с ней – Моравецкий - Фото
Фото: правительство Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия невольно зарабатывает на войне в Украине благодаря росту цен на нефть и газ и должна поделиться своими "гигантскими" доходами. Об этом он сказал в субботу во время общения с польской молодежью, пишет Business Insider.

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Во время своего выступления глава польского правительства предложил польским юношам и девушкам связаться со сверстниками из Норвегии и спросить их о сверхприбылях от продажи нефти и газа во время войны в Украине. Моравецкий заявил, что "небольшая пятимиллионная страна, какой является Норвегия", получит в этом году на 100 млрд евро больше, чем в среднем за прошлые годы.

"Это не нормально. Это не справедливо. Это тоже зарабатывание – невольное, конечно, потому что Норвегия не виновата в войне с Украиной. Но это невольное зарабатывание на происходящем во время войны, начатой Путиным", – сказал Моравецкий.

"Им нужно быстро поделиться. Я не говорю, что обязательно с Польшей. С Украиной, с теми, кто больше всего пострадал от этой войны. Разве это не нормально?" – добавил он.

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Андрей Водяный
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Матеуш Моравецкий война польша норвегия
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